В Москве стартовал прием заявок на юбилейный сезон проекта "Музыка в парках"

Фото: "Московские сезоны"/Москва 24

Московский продюсерский центр объявил о старте приема заявок на 20-й сезон проекта "Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках". Треки победителей будут звучать на катках и аллеях парков по всей стране с 1 декабря, сообщает пресс-служба Моспродюсера.

Подать заявку можно до 5 октября включительно. Для участия необходимо заполнить анкету и приложить к ней до двух авторских композиций, соответствующих зимней тематике.

Отбор пройдет в два этапа: сначала команда Моспродюсера отберет финалистов, а затем лучшие треки выберут признанные эксперты индустрии – известные продюсеры, артисты и A&R-менеджеры.

"В юбилейный сезон мы рады дать новым талантам возможность зазвучать на главных зимних площадках страны и получить возможность расширить аудиторию. Для парков же это шанс создать особую музыкальную атмосферу на всю зиму", – поделился директор по развитию Московского продюсерского центра Андрей Петров.

За 10 лет существования проект стал площадкой для объединения начинающих и известных артистов. За это время в проекте поучаствовали Митя Фомин, Леонид Агутин, Uma2rman, Мари Краймбрери и другие звезды. Ежегодно зимний и летний сезоны открывают новые таланты для миллионов слушателей.

Ранее сообщалось, что в столице открывается новый сезон проектов "Спортивные выходные" и "Мой спортивный район".

До 28 декабря для москвичей будут проводить бесплатные тренировки в рамках "Спортивных выходных". Занятия пройдут в популярных местах города, в том числе на ВДНХ, Северном и Южном речных вокзалах.