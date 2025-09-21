Гостей фестиваля "Музыкальная Москва" пригласили на арт-постановку и кинопоказ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Гости фестиваля "Музыкальная Москва" смогут увидеть арт-постановку и открытый кинопоказ 27 сентября, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятия, посвященные творчеству композиторов Петра Чайковского и Сергея Танеева, пройдут в павильоне № 44 "Кролиководство" на ВДНХ.

Арт-постановка "Чайковский детям" приурочена к празднованию 185-летия со дня рождения композитора. Зрителей отправят в музыкальное путешествие по страницам "Детского альбома" Чайковского.

В ходе мероприятия прозвучат 24 пьесы знаменитого фортепианного цикла. Их представят в переложении для струнного квартета авторства Ростислава Дубинского.

Кроме того, в 17:00 состоится открытый кинопоказ "Музыкальная Москва Танеева". В его рамках гости увидят места, с которыми связаны события из жизни композитора.

Ранее была открыта продажа билетов на IV Московский зимний музыкальный фестиваль "Зарядье". Мероприятие пройдет с 2 по 31 декабря. Культурный фестиваль объединит звезд классической музыки, а также ведущие коллективы разных жанров и направлений.

Всего в рамках музыкального фестиваля пройдет более 20 мероприятий разных направлений.