Первый детский велофестиваль состоится в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первый детский велофестиваль состоится 27 и 28 сентября на Цветном бульваре. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Поучаствовать в данном мероприятии можно бесплатно. Однако родителям предстоит выбрать во время регистрации, которая уже проводится на сайте mosvelofest.ru, подходящую для ребенка категорию. В частности, для детей в возрасте 4–6 лет будет доступна дистанция до 700 метров, 7–9 лет – до 1,4 километра, 10–13 лет – до 2,8 километра, а 14–16 лет – до 5,6 километра.

Если ребенок не будет участвовать в велофестивале, семьи все равно смогут посетить данное мероприятие. Для них будет подготовлена развлекательная программа: шоу велотрюков, цирковые номера на велосипедах, которые презентуют артисты Московского цирка Никулина, а также другие события.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что велофестивали проводятся по поручению Сергея Собянина. При этом, по его словам, с каждым разом к ним присоединяется все больше горожан. Многие из участников – дети, прибывающие на мероприятия с родителями.

В Весеннем велофестивале в Москве участвовали свыше 67 тысяч человек. Ликсутов подчеркивал, что это новый рекорд фестиваля.

Всего участники заезда смогли проехать маршрут длиной свыше 15 километров, в ходе которого пересекли 10 районов Москвы, 17 улиц и бульваров, 4 моста и 15 площадей. Те, кто не смог приехать лично, принимали участие в виртуальном заезде. Такой формат велофестиваля применялся впервые.