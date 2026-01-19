Эксперт Муртазин: к беспроводным наушникам невозможно подключиться для прослушивания

Фото: 123RF.com/fed11

Прослушивать разговоры через беспроводные наушники для кражи личных данных невозможно. Об этом в беседе с aif.ru рассказал IT-эксперт Эльдар Муртазин на фоне распространения сообщений о небезопасности гарнитуры.

"Подключиться к ним (беспроводным наушникам. – Прим. ред.) невозможно", – отметил он.

Однако, по словам эксперта, утечка личной информации все же не исключена. Подобная ситуация возможна, если злоумышленник окажется рядом с человеком и воспользуется направленным микрофоном или диктофоном.

Данные устройства крайне чувствительны и могут записать, к примеру, телефонный разговор, который велся через наушники, на расстоянии нескольких метров.

Ранее киберэксперты рассказывали , как хакеры могут взламывать телефоны через беспроводные колонки и наушники. Они могут получить доступ к личным данным и установить на устройства вредоносное ПО. Взлом происходит через встраивание в соединение между телефоном и устройством.