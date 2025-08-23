Ограничения сняты в аэропорту Нижнего Новгорода и Пулково

Фото: 123RF/wirestock

В аэропорту Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

За время их действия в Нижнем Новгороде на запасной аэродром "ушел" один самолет. Кореняко подчеркнул, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли для обеспечения безопасности все необходимые меры.

Аэропорт Пулково также возобновил обслуживание рейсов. Их прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами, отметил Кореняко.

О введение ограничений в авиагавани Нижнего Новгорода стало известно в 17:14 по московскому времени. Они вводились для обеспечения безопасности полетов.

Об ограничениях в аэропорту Пулково стало известно в 14:43 по московскому времени. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры было задержано почти 40 рейсов. Ведомство контролируют соблюдение прав пассажиров.

В настоящий момент работа приостановлена в авиагаванях Самары, Ижевска, Ульяновска, Кирова, Казани, Пензы.

