23 августа, 21:01Транспорт
Ограничения сняты в аэропорту Нижнего Новгорода и Пулково
Фото: 123RF/wirestock
В аэропорту Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
За время их действия в Нижнем Новгороде на запасной аэродром "ушел" один самолет. Кореняко подчеркнул, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли для обеспечения безопасности все необходимые меры.
Аэропорт Пулково также возобновил обслуживание рейсов. Их прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами, отметил Кореняко.
О введение ограничений в авиагавани Нижнего Новгорода стало известно в 17:14 по московскому времени. Они вводились для обеспечения безопасности полетов.
Об ограничениях в аэропорту Пулково стало известно в 14:43 по московскому времени. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры было задержано почти 40 рейсов. Ведомство контролируют соблюдение прав пассажиров.
В настоящий момент работа приостановлена в авиагаванях Самары, Ижевска, Ульяновска, Кирова, Казани, Пензы.