23 августа, 18:32Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Пензы
Фото: depositphotos/nitinut380
В аэропорту Пензы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он уточнил, что они необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее аналогичные меры были введены в аэропорту Пулково, авиагавани Нижнего Новгорода.
В Северо-Западной транспортной прокуратуре отметили, что из-за ограничений в Санкт-Петербурге задержаны почти 40 рейсов. Ведомство проводит надзорные мероприятия, направленные на защиту прав пассажиров. Контролируется их соблюдение, в том числе предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.