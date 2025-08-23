Временные ограничения введены в аэропорту Пензы

Фото: depositphotos/nitinut380

В аэропорту Пензы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аналогичные меры были введены в аэропорту Пулково, авиагавани Нижнего Новгорода.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре отметили, что из-за ограничений в Санкт-Петербурге задержаны почти 40 рейсов. Ведомство проводит надзорные мероприятия, направленные на защиту прав пассажиров. Контролируется их соблюдение, в том числе предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

