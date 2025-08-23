Почти 40 рейсов перенесены в Санкт-Петербурге из-за ограничений в аэропорту

Фото: depositphotos/fersurfer

20 рейсов на вылет и 19 рейсов на прилет задержаны в аэропорту Санкт-Петербурга из-за введенных ограничений, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Ведомство проводит надзорные мероприятия, в целях защиты прав пассажиров в Пулково круглосуточно работает мобильная приемная. Кроме того, в аэропорту находится сотрудник прокуратуры.

Контролируется соблюдение прав пассажиров, включая предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. Также действует горячая линия: 8 (911) 973-22-00.

О введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в Пулково стало известно в 14:43 по московскому времени. По словам официального представителя Росавиации Артема Кореняко, они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

