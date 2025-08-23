Ограничения введены на работу аэропорта Нижнего Новгорода

Фото: ТАСС/Михаил Солунин

Временные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Как он уточнил, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Калуги. Вместе с тем запрет на прием и выпуск самолетов сняли в авиагаванях Волгограда и Саратова. Аэропорты вернулись к работе в штатном режиме.

При этом в Саратове за время действия ограничений на запасной аэродром улетел один самолет. Экипажи самолетов и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, позднее меры были объявлены в аэропорту Пулково. Они также необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

