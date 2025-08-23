Аэропорт Ульяновска приостановил работу

Фото: 123RF/dmitrimaruta

В аэропорту Ульяновска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он объяснил, что это сделано для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аналогичные меры были введены в аэропорту Пулково, а также авиагавани Нижнего Новгорода, Пензы и и Казани.

По информации Северо-Западной прокуратуры, из-за ограничений в Санкт-Петербурге задержаны почти 40 рейсов. Ведомство проводит надзорные мероприятия, направленные на защиту прав пассажиров. Контролируется их соблюдение, в том числе предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

