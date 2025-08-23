23 августа, 19:02Транспорт
Аэропорт Казани приостановил работу
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Аэропорт Казани приостановил работу из-за временных ограничений. Он не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – написал он.
Ранее аналогичные меры были введены в аэропорту Пулково, авиагавани Нижнего Новгорода и Пензы.
В Северо-Западной транспортной прокуратуре отметили, что из-за ограничений в Санкт-Петербурге задержаны почти 40 рейсов. Ведомство проводит надзорные мероприятия, направленные на защиту прав пассажиров. Контролируется их соблюдение, в том числе предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.