Фото: ТАСС/Егор Алеев

Аэропорт Казани приостановил работу из-за временных ограничений. Он не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – написал он.

Ранее аналогичные меры были введены в аэропорту Пулково, авиагавани Нижнего Новгорода и Пензы.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре отметили, что из-за ограничений в Санкт-Петербурге задержаны почти 40 рейсов. Ведомство проводит надзорные мероприятия, направленные на защиту прав пассажиров. Контролируется их соблюдение, в том числе предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

