Фото: 123RF/langdu8x

Временные ограничения введены в аэропорту Кирова. Гавань не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, меры объявляются для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Кроме того, аналогичные запреты действуют в аэропортах Пулково, Нижнего Новгорода, Пензы и Казани.

При этом из-за ограничений в Санкт-Петербурге задержаны почти 40 рейсов. В связи с этим прокуратура организовала надзорные мероприятия, чтобы защитить права пассажиров. Для этого в гавани круглосуточно работает мобильная приемная.

