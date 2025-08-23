Временные ограничения введены в аэропорту Самары

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

В аэропорту Самары введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он добавил, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные меры действуют в авиагаванях Ижевска, Ульяновска, Кирова, Казани, Пензы, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.

По данным Северо-Западной прокуратуры, из-за ограничений в Санкт-Петербурге задержаны почти 40 рейсов. Ведомство проводит надзорные мероприятия, направленные на защиту прав пассажиров. Контролируется их соблюдение, в том числе предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

