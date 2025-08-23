Ограничения введены в аэропорту Ижевска

Фото: 123RF/tykhyi

Аэропорт Ижевска приостановил работу из-за временных ограничений, в настоящий момент он не принимает и не отправляет рейсы, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные меры также действуют в авиагаванях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Пензы, Казани и Ульяновска.

По информации Северо-Западной транспортной прокуратуры, в Пулково задержаны почти 40 рейсов. В настоящий момент ведомство проводит надзорные мероприятия, направленные на защиту прав пассажиров. Контролируется их соблюдение, в том числе предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

