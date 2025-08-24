Аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов

Фото: телеграм-канал "Аэропорт Пулково"

Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково возобновил обслуживание рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, прием и выпуск самолетов осуществляется по согласованию с соответствующими органами.

Меры объявили в Пулково утром 24 августа. Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

При этом гавань также не принимала и не отправляла рейсы 23 августа. Однако меры были сняты.

За период действия ограничений 20 рейсов на вылет и 19 рейсов на прилет были задержаны в аэропорту Санкт-Петербурга. В связи с этим прокуратура организовала надзорные мероприятия, чтобы защитить права пассажиров. Для этого в гавани круглосуточно работает мобильная приемная.

