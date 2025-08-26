Ограничения на полеты объявлены в аэропорту Нижнекамска

Фото: 123RF/fifg

Аэропорт Нижнекамска в Татарстане ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что подобные ограничения призваны обеспечить безопасность полетов в регионе.

Утром 26 августа аналогичные ограничения также ввели в казанском аэропорту. Обе авиагавани в данный момент не принимают на посадку и не отправляют самолеты.

Минувшей ночью такие же меры безопасности объявили в аэропорту Пулково, а также в воздушных гаванях Нижнего Новгорода и Пскова. Ближе к утру ограничения отменили в последних двух городах.

Петербургский аэропорт возобновил обслуживание рейсов, однако их прием и выпуск осуществляется только по согласованию с соответствующими органами.