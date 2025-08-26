Ограничения на полеты сняты в аэропорту Пулково

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Ограничения на прием и вылет самолетов сняты в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В период действия мер на запасных аэродромах приземлились пять воздушных судов, которые совершали рейсы в Петербург.

"Воздушные трассы в/из Калининграда открыты для полетов", – уточнил Кореняко.

Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности перелетов, отметил он.

Ограничения на полеты ввели в Пулково ранним утром 26 августа. Спустя время авиагавань возобновила обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами.

Аналогичные меры приняли в аэропорту Казани. Позже они были отменены.