Ограничения на полеты сняты в аэропорту Пулково
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Ограничения на прием и вылет самолетов сняты в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
В период действия мер на запасных аэродромах приземлились пять воздушных судов, которые совершали рейсы в Петербург.
"Воздушные трассы в/из Калининграда открыты для полетов", – уточнил Кореняко.
Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности перелетов, отметил он.
Ограничения на полеты ввели в Пулково ранним утром 26 августа. Спустя время авиагавань возобновила обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами.
Аналогичные меры приняли в аэропорту Казани. Позже они были отменены.
