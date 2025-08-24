24 августа, 05:21Транспорт
В аэропорту Ульяновска сняты временные ограничения
Фото: 123RF/olgavolodina
В аэропорту Ульяновска сняты временные ограничения на работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Они вводились для обеспечения безопасности полетов. Авиагавань возобновила прием и выпуск самолетов.
Кореняко добавил, что в период действия ограничений на запасной аэродром улетел один самолет, следовавший в Ульяновск.
Ранее аналогичные ограничения были сняты в воздушных гаванях Ижевска, Калуги, Кирова, Нижнего Новгорода, Саратова и Пензы. Аэропорты этих городов вернулись к штатной работе.