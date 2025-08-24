Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 августа, 05:21

Транспорт

В аэропорту Ульяновска сняты временные ограничения

Фото: 123RF/olgavolodina

В аэропорту Ульяновска сняты временные ограничения на работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Они вводились для обеспечения безопасности полетов. Авиагавань возобновила прием и выпуск самолетов.

Кореняко добавил, что в период действия ограничений на запасной аэродром улетел один самолет, следовавший в Ульяновск.

Ранее аналогичные ограничения были сняты в воздушных гаванях Ижевска, Калуги, Кирова, Нижнего Новгорода, Саратова и Пензы. Аэропорты этих городов вернулись к штатной работе.

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика