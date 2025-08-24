Фото: 123RF/olgavolodina

В аэропорту Ульяновска сняты временные ограничения на работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Они вводились для обеспечения безопасности полетов. Авиагавань возобновила прием и выпуск самолетов.

Кореняко добавил, что в период действия ограничений на запасной аэродром улетел один самолет, следовавший в Ульяновск.

Ранее аналогичные ограничения были сняты в воздушных гаванях Ижевска, Калуги, Кирова, Нижнего Новгорода, Саратова и Пензы. Аэропорты этих городов вернулись к штатной работе.