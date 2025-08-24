Временные ограничения сняты в шести аэропортах России

Фото: 123RF/lightpoet

Ограничения сняты в аэропортах Ижевска, Калуги, Кирова, Нижнего Новгорода, Саратова и Пензы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорты этих городов возобновили прием и выпуск самолетов.

В период действия ограничений на запасной аэродром улетели два самолета, следовавших в Саратов, два, летевших в Нижний Новгород, два, следовавших в Киров, и еще один, летевший в Ижевск.

Кореняко подчеркнул, что кипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

При этом продолжают действовать ограничения в аэропорту Пулково. Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты.