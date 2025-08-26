Пассажиры самолета Air China будут размещены в аэропорту Нижневартовска

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажиров самолета Air China разместят в терминале аэропорта после экстренной посадки в Нижневартовске, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Самолет летел из Лондона в Пекин. Предварительной причиной посадки стала неисправность одного из двигателей. В результате инцидента никто не пострадал.

Несмотря на это, Уральская транспортная прокуратура взяла ситуацию с данным рейсом на свой контроль. Всего на борту находились 265 человек, из них 15 членов экипажа и 250 пассажиров.

По данным телеграм-канала Baza, их не выпускали с самолета более трех часов. Тем не менее паника на борту не наблюдалась, все граждане чувствовали себя нормально.

"В аэропорту решают, что делать дальше. Либо Boeing 777-39L(ER) все же смогут починить и он улетит сам, либо за пассажирами придется отправлять новый самолет", – сказано в сообщении.

Однако Кореняко указал, что для дальнейшей транспортировки пассажиров будет предоставлен запасной борт. Он прилетит в 16:00 по московскому времени.

Ранее самолет саудовской авиакомпании Flynas совершил экстренную посадку в аэропорту турецкого Трабзона из-за проблем с двигателем. Авиалайнер должен был выполнить рейс из Трабзона в Джидду.

Через 8 минут после вылета экипаж самолета подал сигнал о чрезвычайной ситуации и экстренно приземлился в Трабзоне. На борту самолета Airbus 320 находились 169 пассажиров и 8 членов экипажа.

