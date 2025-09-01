Форма поиска по сайту

01 сентября, 05:23

Транспорт

Аэропорт Нижнего Новгорода ввел ограничения на полеты

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов объявили в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В свою очередь, аэропорт Волгограда отменил аналогичные ограничения – они были введены в этой авиагавани в ночь на 1 сентября. Теперь волгоградский аэропорт вновь работает в штатном режиме.

На момент публикации меры безопасности также продолжают действовать в аэропортах Самары, Казани и Нижнекамска. Эти ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее Минтранс России напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.

Таксистам запретили искать клиентов у аэропортов столичного региона

