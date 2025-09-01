01 сентября, 05:23Транспорт
Аэропорт Нижнего Новгорода ввел ограничения на полеты
Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов объявили в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В свою очередь, аэропорт Волгограда отменил аналогичные ограничения – они были введены в этой авиагавани в ночь на 1 сентября. Теперь волгоградский аэропорт вновь работает в штатном режиме.
На момент публикации меры безопасности также продолжают действовать в аэропортах Самары, Казани и Нижнекамска. Эти ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее Минтранс России напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.
Таксистам запретили искать клиентов у аэропортов столичного региона