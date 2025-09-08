Ракетную атаку отразили в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку в Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

В своем посте в телеграм-канале он добавил, что последствия случившегося на земле уточняются.

Вечером в понедельник, 8 сентября, об этаке со стороны противника сообщил и мэр Донецка Алексей Кулемзин. По его словам, на город были направлены беспилотники. СМИ писали о задымлениях в центральных районах Донецка на фоне взрывов.

Минобороны России ранее сообщало, что за ночь 8 сентября силы ПВО ликвидировали семь украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны. Атака отражалась с 23:05 до 03:00. Больше всего дронов сбили над Тульской областью – три.

