ВС РФ нанесли поражение объекту энергетики, который обеспечивал работу ВПК Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие нанесли поражение объекту энергетики, который обеспечивал работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, удар нанесли оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск. Они также поразили радиолокационные станции ПВО, цех сборки безэкипажных катеров, пункты управления и места запуска БПЛА дальнего действия.

Помимо этого, поражение было нанесено пунктам временного расположения формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 136 районах.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 управляемые авиационные бомбы и 195 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – добавила в министерстве.

До этого Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по промышленному предприятию "Киев-67" и логистической базе противника. При атаке были применены высокоточное оружие и ударные беспилотники.

Российским военным удалось поразить объекты производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также военные авиабазы в центральной, южной и восточной частях Украины.