08 сентября, 07:26Происшествия
Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских БПЛА над российскими регионами
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь ликвидировали 7 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Атака отражалась в период с 23:05 7 сентября до 03:00 8 сентября. По данным ведомства, три БПЛА были уничтожены над Тульской областью, два беспилотника были сбиты над Смоленской областью, один дрон был перехвачен над Брянской областью и еще один – над Рязанской областью.
Ранее шесть граждан пострадали при атаке украинского БПЛА на парк "Гулливер" в Донецке. Атака произошла вечером в воскресенье, 7 сентября.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме того, были повреждены шесть жилых домов, два автомобиля и школа в Калининском районе Донецка и Красногвардейском районе Макеевки.