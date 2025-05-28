Ученый Болков: наследование долголетия только на 10% определяется генами

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Наследование долголетия в семье определяется генами только на 10%. Главными факторами являются образ жизни и привычки человека, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на кандидата медицинских наук и научного сотрудника Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Михаила Болкова.

По его словам, есть семьи, где из поколения в поколение прослеживаются рекордные цифры возраста в сравнении со средними значениями. Это случается вне зависимости от сложных внешних обстоятельств.

Ученые всегда интересовались поиском гена долголетия. Такое открытие помогло бы прицельно разрабатывать генотерапию долгожительства, отметил Болков.

"Увы, есть ряд находок, которые подтверждают роль определенных вариантов генов, но в целом уникального рецепта не найдено", – сказал ученый.

Кандидат медицинских наук рассказал, что существуют исследования, раскрывающие вклад генетики в долгожительство в семье. Он подчеркнул, что роль наследственности часто переоценена.

Ранее сообщалось, что силовые тренировки жизненно необходимы после 50 лет. Кардиолог и исследователь долголетия Эрик Топол рассказал, что сперва он делал упор на аэробные нагрузки и игнорировал работу с весом. Однако последние исследования заставили его пересмотреть свою позицию. Теперь 70-летний кардиолог трижды в неделю посвящает час силовым тренировкам.