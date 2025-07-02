02 июля, 15:30Город
Новые фестивальные площадки откроются на этой неделе в рамках проекта "Лето в Москве"
На этой неделе в рамках проекта "Лето в Москве" открываются новые фестивальные площадки.
В четверг, 3 июля, на ВДНХ стартует фестиваль "Дружба народов". В пятницу, 4 июля, зрителей ждет спектакль "Женитьба Бальзаминова" в исполнении театра Карачаево-Черкесской Республики.
В субботу, 5 июля, праздник Удмуртской Республики начнется с утреннего забега, а затем продолжится кулинарными мастер-классами в Доме российской кухни.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.