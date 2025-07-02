До 20 градусов тепла и небольшой дождь ожидаются в столице 2 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

От 18 до 20 градусов тепла прогнозируется в Москве в среду, 2 июля, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. В Подмосковье будет от 16 до 21 градуса тепла, местами кратковременные осадки.

Ветер прогнозируется северо-западный, с порывами от 7 до 12 метров в секунду. Местами они могут достигнуть 16 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Также о непогоде 2 июля москвичей предупредили в Дептрансе столицы. Водителям рекомендовали соблюдать ряд правил и не парковать свои авто у деревьев и нестабильных конструкций.

Между тем глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что в столице температурные значения начнут улучшаться к четвергу-пятнице, 3–4 июля, когда столбики термометров преодолеют отметку в 25 градусов.