Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре 2 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве в среду, 2 июля, ожидаются дождь и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, предупредил Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Водителям рекомендовали не парковать свои авто у деревьев и нестабильных конструкций, избегать резких маневров, заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов и не отвлекаться на телефон во время движения.

С аналогичным предупреждением выступила пресс-служба МЧС по Москве. Пешеходам в ведомстве рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Дома следует закрыть окна и двери, убрать предметы с балконов и подоконников, а также отключить электроприборы.

Сильный ветер с дождем настиг Москву и во вторник, 1 июля. Из-за непогоды ЦОДД призвал горожан и гостей города пользоваться общественным транспортом.

Кроме того, энергетики "Россети Московский регион" перешли в режим повышенной готовности. Ликвидировать последствия непогоды при необходимости готовы 303 бригады: 1 198 специалистов и 363 единицы спецтехники.

