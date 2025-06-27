Российский актер Юрий Борисов приглашен в Американскую киноакадемию

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Российский актер Юрий Борисов, известный по фильмам "Анора", "Кентавр" и "Дорога на Берлин", приглашен в состав Американской академии кинематографических искусств и наук. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление организации.

Всего было приглашено 534 артиста и кинематографиста. Помимо Борисова, приглашение получили актеры Джереми Стронг, Киран Калкин, Дейв Батиста и Джейсон Момоа.

Гендиректор академии Билл Крамер и президент академии Джанет Янг в своем заявлении отметили, что эти люди заслужили приглашение благодаря своей приверженности кинематографу и индустрии в целом.

Ранее стало известно, что Борисов сыграет главную роль в голливудском фильме британской актрисы Эмили Мортимер. Картина расскажет о студентке из Британии, которая приезжает в Москву в 90-е и влюбляется в русского поэта. Главную женскую роль исполнит Элисон Оливер.

