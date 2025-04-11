Актер Юра Борисов заключил контракт с голливудским агентством UTA

Российский актер Юра Борисов заключил контракт с крупнейшим голливудским агентством UTA. Об этом сообщает издание Variety. Компания сотрудничала с такими звездными актерами, как Джонни Депп, Харрисон Форд, Бенедикт Камбербэтч, а также режиссерами Тимом Бертоном, Кристофером Ноланом и многими другими.

Агентство UTA будет повышать узнаваемость Борисова в разных сферах, в том числе рекламе, бизнесе и медиа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.