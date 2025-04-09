"Сити": концерты и фестивали текущей недели в Москве

Команда проекта "Сити" собрала яркие музыкальные события ближайших дней.

В VK Stadium 12 апреля свой 30-летний юбилей большим сольным концертом отметит группа "Ундервуд". Хотя официальный день рождения у коллектива в декабре, отмечать решили заранее – в формате гастрольного тура по стране. За три десятилетия группа выпустила 10 альбомов и несколько сборников стихов.

В тот же день на площадке клуба Arma пройдет мультиформатный фестиваль, посвященный культовой группе The Prodigy. Участников оригинального состава на сцене не будет, но их треки прозвучат в сетах более 30 диджеев на трех сценах. Настоящий рейв-марафон для поклонников британской электроники.

Подробнее – в программе "Сити".