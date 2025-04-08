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08 апреля, 06:30

Культура

В киностудии Горького проведут творческие мастер-классы

В киностудии Горького проведут творческие мастер-классы

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На днях открытых дверей в киностудии Горького проведут 28 мастер-классов для детей и семь творческих встреч для их родителей.

Участники будут создавать комиксы, писать сценарии и учиться актерскому мастерству. Первое занятие состоится 11 апреля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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