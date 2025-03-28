"Москва. Инструкция по применению": как организовать детский досуг на каникулах

Сервис Russpass запустил специальный раздел "Ура, каникулы!", где собраны идеи для увлекательного семейного отдыха в столице. Родители могут выбрать готовый маршрут или составить собственный с помощью интерактивной карты.

Среди вариантов – познавательные экскурсии, музеи, парки и даже мастер-классы. Например, на ВДНХ дети могут увидеть детализированный макет Москвы, посетить "Союзмультпарк" или прокатиться на колесе обозрения "Солнце Москвы".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.