Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

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28 марта, 12:45

Город

"Москва. Инструкция по применению": как организовать детский досуг на каникулах

"Москва. Инструкция по применению": как организовать детский досуг на каникулах

Три детских эндоскопических центра Москвы за год приняли более 12 тысяч пациентов

В Москве готовят к открытию новый фармацевтический завод

Собянин: завершена реконструкция уже 289 зданий поликлиник из 340

"Мой район. Новости": бесплатная парковка появилась на Шоссейной улице в Москве

Более 12 тыс пациентов получили помощь в столичных детских эндоскопических центрах

Собянин: москвичи посетили офтальмологов в поликлиниках за год более 3,7 млн раз

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 28 марта

В Москве ограничат движение в нескольких округах 29 и 30 марта

Городские камеры показали трафик на столичных дорогах

Сервис Russpass запустил специальный раздел "Ура, каникулы!", где собраны идеи для увлекательного семейного отдыха в столице. Родители могут выбрать готовый маршрут или составить собственный с помощью интерактивной карты.

Среди вариантов – познавательные экскурсии, музеи, парки и даже мастер-классы. Например, на ВДНХ дети могут увидеть детализированный макет Москвы, посетить "Союзмультпарк" или прокатиться на колесе обозрения "Солнце Москвы".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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