Советскому фильму "Гостья из будущего" исполнилось 40 лет. Фантастическую историю по повести Кира Булычева "Сто лет тому вперед" впервые показали в апреле 1985 года. Съемки проходили на киностудии имени Горького и в центре Москвы – на Пречистенке, Остоженке, Арбате и аллее Космонавтов.

Главную героиню Алису Селезневу сыграла Наташа Гусева, робот Вертер появился только в сериале – в книге его не было. А реквизит вроде миелофона и пульта машины времени создавали вручную.

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