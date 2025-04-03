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03 апреля, 18:30

Культура

"Сити": топ премьер в столичных кинотеатрах на этой неделе

"Сити": топ премьер в столичных кинотеатрах на этой неделе

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Команда проекта "Сити" составил список фильмов, которые будут показывать в столичных кинотеатрах на этой неделе. Например, в прокат выходит вторая часть фильма "Батя" с Владимиром Вдовиченковым в главной роли. Кроме того, можно отправиться на кинопоказ исторической драмы "Падение короны" о последних днях Людовика XVI и Марии-Антуанетты.

Вдобавок к этому, на широкие экраны вышла американская хоррор-комедия "Смерть единорога" с актрисой, которая сыграла главную героиню сериала "Уэнсдей", Дженной Ортегой. Подробнее – в программе "Сити".

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культуракиновидеоЕкатерина Ефимцева

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