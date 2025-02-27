Бывший офис Sony Pictures в РФ потребовал от киносетей около 1 млрд рублей

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Компания "Контент-клуб", бывшая "Сони пикчерс продакшнс энд релизинг", работавшая до 2022 года как представительство голливудской студии Sony Pictures в РФ, подала двадцать исков к ведущим российским киносетям на общую сумму около 1 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Иски "Контент-клуба" датируются 10 и 17 февраля. Наибольший по сумме иск – 436,4 миллиона рублей – подан к структуре объединенной киносети "Формула кино" и "Синема парк". Еще более 176 миллионов рублей бывший офис Sony Pictures требует с сети кинотеатров "Киномакс", 71,6 миллиона – от "Каро", около 26 миллионов – от "Синема Стар".

Часть требований также была выставлена некоторым торгово-развлекательным центрам с собственными кинотеатрами. Общая сумма исков составляет более 980 миллионов рублей.

По информации источников издания, претензии бывшего офиса голливудской студии связаны с долгами за показы ее фильмов еще до ухода компании из России. Зимой 2021–2022 года Sony Pictures представила несколько крупных релизов, в том числе "Человек-паук: Нет пути домой" и "Анчартед: На картах не значится". Премьера последнего состоялась за две недели до ухода голливудских студий из России.

В связи с этим некоторые киносети существенно продлевали показ этих и прочих фильмов, вышедших до прекращения деятельности киностудий. Например, если обычный срок проката составляет 3–6 недель, то "Человек-паук: Нет пути домой" и "Анчартед: На картах не значится" активно показывались в кинотеатрах почти четыре месяца.

Ранее стало известно, что российские онлайн-кинотеатры ведут переговоры о возвращении доступа к голливудским картинам. Пока речь идет только о платформах Okko и "Кинопоиск".

Представители сервисов рассказали, что договариваются с западными студиями. С их слов, пока неизвестно, когда именно доступ будет вновь открыт, поскольку это зависит от политической ситуации.

Кроме того, СМИ сообщали, что в российский прокат до конца 2025 года выйдут минимум 42 американских фильма. Главные новинки в российском прокате – "Балерина" из вселенной "Джон Уик", "Обезьяна" Осгуда Перкинса, "Шоугерл", "Горизонты-2" и "Под огнем".