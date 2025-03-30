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Новости

30 марта, 15:30

Новости

Собянин сообщил, что столичные музеи приняли 17 млн человек в 2024 году

Собянин сообщил, что столичные музеи приняли 17 млн человек в 2024 году

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В 2024 году столичные музеи и выставки посетили больше 17 миллионов человек. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, за год городские учреждения культуры провели свыше 1,1 тысячи выставок, а также больше 600 концертов и форумов. Кроме того, в 2024-м в столице открыли три обновленные площадки: мультимедийный комплекс актуальных искусств на Остоженке, а также музейные площадки Биологического музея имени Тимирязева и Дарвиновского музея на ВДНХ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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