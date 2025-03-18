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18 марта, 13:15

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Сергей Собянин: "Народное ополчение" будет напоминать первые станции метро

Сергей Собянин: "Народное ополчение" будет напоминать первые станции метро

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В Москве утверждена визуальная концепция новой станции Рублево-Архангельской линии метрополитена – "Народное Ополчение". О готовности проекта на 55% сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Зал, выполненный в стилистике первых станций московского метро, будет сочетать серые и красные цвета, а все материалы для отделки – отечественного производства.

"Народное Ополчение" станет станцией неглубокого заложения. На платформу будут вести два вестибюля с выходами на улицу Демьяна Бедного и проспект Маршала Жукова. Южный вестибюль соединят пересадкой с одноименной станцией Большой кольцевой линии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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