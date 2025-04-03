Москвичам рассказали о спектакле "Петербург – Петроград – Ленинград"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне режиссер Иван Поповски и музыкальный руководитель Театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой, композитор Олег Синкин соединили в постановке "Петербург – Петроград – Ленинград" музыку Дмитрия Шостаковича и историю города на Неве, передает портал мэра и правительства Москвы.

По словам Синкина, за 22 года Поповский поставил более 10 спектаклей в Театре музыки и поэзии. Они усложнялись, становились техничнее. В том числе это касается сценографии, которую режиссер, как правило, придумывает сам. Постановка "Петербург – Петроград – Ленинград" родилась из идеи коренной петербурженки Елены Веремеенко, уточнил он.

В спектакль вошли два сочинения композитора Владимира Дашкевича: фрагмент оперы по поэме Александра Блока "Двенадцать" и песня на стихотворение Осипа Мандельштама "Ленинград", звучащая в исполнении Камбуровой.

Постановка выстроена хронологически: примерно с 1913–1915 до 1960 года. Все это уложилось примерно в 1 час 20 минут, добавил Синкин. Спектакль отражает дореволюционное время, революцию, ВОВ и послевоенные годы.

Создатели спектакля изучили различные документы и материалы, благодаря которым смогли передать атмосферу времени, дух и звучание. В постановке нет конкретной истории героя, нет даже его самого – это собирательный образ, воплощаемый четырьмя актрисами.

Между тем первый открытый уличный фестиваль "Театральный бульвар" победил в номинации "Лучший городской праздник", занял второе место в "Культурном событии года" и завоевал отраслевое Гран-при в "Социальном событии года" национальной премии "Событие года".

Фестиваль прошел в Москве с 15 июля по 31 августа 2024 года, его площадки были посвящены различным видам искусства. Участниками стали более 600 тысяч человек и 76 театральных групп.