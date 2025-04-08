Режиссер Юлий Гусман рассказал, что оставил медицину ради КВН

Режиссер театра и кино, а также заслуженный деятель искусств РФ Юлий Гусман рассказал, что его "поглотил" КВН в 1964 году. При этом сам он – дипломированный врач-психиатр, а его отец Соломон Гусман – известный врач, профессор в Закавказье.

После того как Гусман-младший решил связать свою жизнь с Клубом веселых и находчивых, он написал диссертацию на тему "Клиника психологической корреляции при церебральном атеросклерозе". Впоследствии он отнес ее отцу с просьбой отпустить его на высшие курсы кинорежиссеров.

Большое интервью с Юлием Гусманом выйдет во вторник, 8 апреля, в эфире телеканала Москва 24.