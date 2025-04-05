В Театре сатиры прошла премьера комедии "Скупой, или школа лжи"

В Театре сатиры состоялась премьера комедии об алчности "Скупой, или школа лжи". Спектакль поставили по пьесе Мольера конца XVII века.

Это история об жадном старике, который так любит деньги, что его дети живут в нищете. Чтобы не тратить на них ни копейки, дочку и сына он захотел удачно пристроить: молодого человека женить на богатой вдове, а дочь отдать замуж за богатого старика. В результате сокровища скупого персонажа пропадают.

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