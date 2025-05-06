Эксперт Свиридова: растительный глицерин поможет избавиться от пыли дома

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Растительный глицерин образует на мебели защитный слой, который препятствует прилипанию пыли. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на руководителя хаускипинга отеля Анастасию Свиридову.

Эксперт объяснила, что после обработки мебели глицерином на ней появляется защитный слой, препятствующий оседанию пыли. Обработанная поверхность отталкивает мелкие частицы, заставляя их соскальзывать, что минимизирует загрязнение. Помимо этого, покрытие удерживает влагу, уменьшая скопление пыли. Это помогает сохранять чистоту даже в закрытых комнатах, сказала она.

Свиридова рекомендует развести несколько капель глицерина в воде, смочить в этом растворе ткань, отжать и аккуратно протереть мебель. Этот метод также работает для паркета – он придает полу блеск и помогает удалять пятна.

"Хочется обратить внимание на белый уксус. Многие используют уксус, смешанный с водой. Это средство часто рекомендуется, но не все знают, что оно может привести к серьезным последствиям. При вдыхании его паров могут возникать головная боль, жжение в носоглотке и головокружение. Кроме того, белый уксус может вызвать аллергические реакции", – предупредила специалист.

Кроме того, Свиридова посоветовала установить у двери два коврика – один снаружи, другой внутри – и регулярно проветривать помещения, избегая длительного открывания окон. Вместе с тем она отметила, что лучше сократить количество следующих предметов в доме: подушки из натурального пуха или пера, ковры с длинным ворсом, крупнолистные растения, мягкие игрушки и элементы декора.

По ее словам, у каждой хозяйки должны быть три ключевые вещи: пылесос, швабра и салфетки из микрофибры. Последние отлично впитывают пыль и волосы, не оставляя после себя мусора. Большие полотна удобны для мытья полов, а маленькие – для очистки мебели и техники. Если смочить микрофибру, ею можно удалять жир со столешниц и других поверхностей.

"Не забывайте о фильтрах для очистки воздуха. Качественный фильтр снижает количество пыли в помещении. Регулярно очищайте его каждые три месяца для поддержания эффективности", – сказала она.

Эксперт обратила внимание, что современные моющие пылесосы с функцией влажной уборки не поднимают пыль и ускоряют процесс. В дополнение она посоветовала использовать антистатические салфетки.

Ранее эксперт по фэншуй Анастасия Старун рассказала, как выбрать идеальное постельное белье. Она отметила, что его стоит выбирать с учетом сектора, в котором расположена кровать.

Если кровать стоит на северо-западе или западе, лучше присмотреться к постельному белью серого, серебряного, золотого, желтого, а также коричневого цвета и всех его оттенков. Если кровать расположена на северо-востоке, она советует любые оттенки коричневого, красного, розового или желтого. Для кровати, стоящей на востоке или юго-востоке, подойдет постельное белье всех оттенков синего и зеленого, а также черного цвета.