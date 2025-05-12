Военный священник Антоний Савченко погиб в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Псковская епархия"

Военный священник иерей Антоний Савченко погиб при исполнении пастырских обязанностей в зоне СВО. Об этом сообщает телеграм-канал синодального отдела по взаимодействию с ВC и правоохранительными органами Русской православной церкви (РПЦ).

Как уточнили в РПЦ, священник погиб в результате удара РСЗО HIMARS.

Савченко было 32 года. Он был настоятелем храма святого благоверного князя Дмитрия Донского при воинской части № 64044 и клириком Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова.

В конце февраля ФСБ предотвратила теракт военной разведки Украины против митрополита Тихона, который должен был произойти в Москве. По подозрению в подготовке преступления задержали помощника священнослужителя Дениса Поповича и клирика Никиту Иванковича.

Иванкович рассказал, что первую попытку теракта, запланированную на начало 2025 года, пришлось перенести. По словам Поповича, самодельное взрывное устройство планировалось разместить в жилом помещении Сретенского монастыря в Москве.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по статьям о подготовке к теракту и незаконном обороте взрывных устройств.