ФСБ: покушение на митрополита Тихона готовилось в начале 2025 года

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Первая попытка покушения на митрополита Тихона была запланирована на начало 2025 года, однако помощник священнослужителя Денис Попович и клирик Никита Иванкович оказались вынуждены перенести ее на конец февраля. Об этом рассказал Иванкович во время допроса ФСБ, с видеозаписью которого ознакомился ТАСС.

Нападение было сорвано из-за задержания Поповича, пояснил он. По словам Иванковича, перед ними была поставлена задача на физическое уничтожение митрополита Крымского.

Он также отметил, что, в соответствии с планом, мужчины должны были привести в действие самодельное взрывное устройство, которое они получили через сеть тайников.

ФСБ сумела предотвратить теракт военной разведки Украины против митрополита в Москве 28 февраля. Сотрудники службы в ходе оперативных мероприятий задержали двух человек – Поповича и Иванковича. Первый из них оказался гражданином Украины, а другой – россиянином.

Подозреваемые сообщили, что в декабре 2024 года были завербованы ГУР через мессенджер для "подготовки физического устранения митрополита Тихона". Против них возбудили уголовное дело по статьям о подготовке к теракту и незаконном обороте взрывных устройств. У фигурантов было изъято взрывное устройство, а также два поддельных паспорта граждан Украины.

Во время допроса Попович рассказал, что взрывное устройство планировалось заложить в жилом помещении монастыря. При этом, по словам одного из подозреваемых, за несогласие на совершение преступления ему угрожали убийством членов семьи.

