ТАСС: пять молодых людей обвиняются в попытке теракта в воинской части Балашихи

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Пятеро молодых людей, в том числе несовершеннолетний, обвиняются в попытке совершить теракт в воинской части на территории подмосковной Балашихи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, обвиняемые вырыли подкоп под оградой части, с помощью которого планировали в дальнейшем поджечь военную технику. Всех фигурантов арестовали, их дело начал рассматривать 2-й Западный окружной военный суд.

Помимо этого, злоумышленники подожгли медицинский автомобиль одной из госструктур РФ. В момент пожара в машине были баллоны с кислородом, применяемым для медоборудования.

Правоохранители уточнили, что молодые люди получали инструкции по совершению теракта в мессенджере Telegram от кураторов из Украины.

Ранее суд назначил 25-летнему жителю Подмосковья Роману Болдыреву 15 лет лишения свободы по делу о госизмене. Мужчина планировал реализовать по заданию украинских спецслужб поджог релейного шкафа на перегоне Подольск – Гривно Курского направления железной дороги.

Кроме того, ФСБ РФ сорвала планы восьми российских граждан из шести регионов совершить по заданию спецслужб Украины теракты в местах дислокации военных. Речь идет о лицах, которые по указке Киева поджигали объекты транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций.