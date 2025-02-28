Готовившие теракт в отношении митрополита Тихона хотели взорвать бомбу в храме

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Готовившие теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Г. Шевкунова), который был предотвращен ФСБ РФ, хотели установить и взорвать бомбу в Сретенском монастыре в Москве. Видео ФСБ показал телеканал "Россия 24".

Задержанный по факту подготовки теракта помощник митрополита Денис Попович (гражданин Украины) рассказал, что взрывное устройство планировалось заложить в жилом помещении монастыря. Кроме того, Попович по указанию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины следил за священнослужителем.

Подозреваемый заявил, что за несогласие на совершение преступления ему угрожали убийством членов семьи. Затем разведка просила найти союзника, чтобы "ликвидировать митрополита Тихона". Им стал клирик Никита Иванкович. После совершения преступления фигуранты должны были покинуть страну по поддельным документам.

По данным ФСБ, в телефонах подозреваемых были обнаружены свыше 70 украинских контактов, в частности пресс-секретаря Вооруженных сил Украины (ВСУ) Маргариты Ревчаченко. Также служба показала на видео тайник с конвертом, в котором находились флеш-накопитель и поддельные паспорта, по которым подозреваемые должны были покинуть страну после совершения преступления.

Ранее сообщалось, что сотрудники службы в ходе оперативных мероприятий задержали двух человек. Один из них гражданин Украины, другой – гражданин России. Подозреваемые сообщили, что в декабре 2024 года были завербованы ГУР через мессенджер для "подготовки физического устранения митрополита Тихона".

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к теракту и незаконном обороте взрывных устройств. У фигурантов было изъято взрывное устройство, полученное ими через тайник, а также два поддельных паспорта граждан Украины.