В Башкирии задержан подросток, собиравший данные о Рязанском НПЗ

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Правоохранительные органы задержали в Башкирии 17-летнего подростка, собиравшего по заданию спецслужб Украины данные о Рязанском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По словам молодого человека, его отца в 2022 году мобилизовали, сейчас он находится в госпитале. После поступления в вуз осенью прошлого года, как уточнил подросток, он разместил объявление о поиске работы в различных чатах, где его и нашли украинские кураторы и завербовали.

Задержанный отметил, что сначала задания были простые, однако на новогодних каникулах ему предложили направиться в Рязань, снять кадры НПЗ, показать расположение на карте периметра, вышек связи, постов охраны и ПВО.

"Я принял предложение и поехал в Рязань. Отправив ему 5–7 фотографий, я выполнил работу, он мне скинул сумму в районе 65 тысяч рублей", – рассказал молодой человек.

По его словам, после этого кураторы попросили съездить в Казань, где подросток со своей знакомой сделали фото детсада, парковочного места, хостела и церкви. За это им заплатили около 50 тысяч рублей.

При этом, указал задержанный, он отказался снимать медно-цинковые месторождения в Хайбуллинском районе Башкирии и предложил куратору нанимать для этого других людей. В свою очередь, куратор попросил подростка контролировать работу другого агента.

"Он попросил найти человека, который сможет поджечь локомотив. Я написал в специализированный телеграм-канал о поиске таких людей. Дальше мне неизвестно, ведь на следующий день меня блестяще задержали сотрудники правоохранительных органов. Я очень сожалею о содеянном мною, ведь я совершал преступление и привлекал к этому других лиц", – добавил молодой человек.

По данным силовиков, действия задержанного относятся к статьям, связанными с терроризмом и госизменой. За содеянное ему и подельникам грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее ФСБ России сорвала планы восьми россиян из шести регионов совершить по заданию украинских спецслужб теракты в местах дислокации военных. Как рассказал один из задержанных, он хотел поджечь комплекс ПВО. Преступная деятельность была пресечена в Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областях и Краснодарском крае.

