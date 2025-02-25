Житель Подмосковья осужден на 16 лет за отправку данных о ПВО украинским кураторам

Фото: телеграм-канал "Следком"

Житель Московской области, который отправил украинским кураторам данные о комплексе ПВО для наведения атаки БПЛА, а также замышлял теракты в нескольких регионах России, осужден на 16 лет. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба СК РФ.

Приговор жителю городского округа Домодедово вынес Второй Западный окружной военный суд. Помимо лишения свободы, злоумышленнику назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.

Следствие и суд установили, что 11 апреля 2024 года осужденный, находясь в Подольске, сделал фотографии расположения зенитного ракетно-пушечного комплекса ПВО с фиксацией географических координат. После этого он отправил информацию украинским кураторам для наведения беспилотников и поражения военного объекта.

Кроме того, уточнили в СК, в 2017 году мужчина незаконно переместил с территории Украины через границу РФ оружие, которое хранил по месту своего жительства, а также занимался изготовлением боеприпасов к огнестрельному оружию, планируя совершить теракты на территории Подмосковья, Брянской, Курской и Белгородской областей.

Ранее ФСБ России сорвала планы восьми россиян из шести регионов совершить по заданию украинских спецслужб теракты в местах дислокации военных. Как рассказал один из задержанных, он хотел поджечь комплекс ПВО. Преступная деятельность была пресечена в Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областях и Краснодарском крае.