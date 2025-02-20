20 февраля, 12:48Происшествия
ФСБ показала видео предотвращения теракта против чиновника в Саратовской области
Фото: 123RF/Grigorenko
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал видеозапись работы по предотвращению теракта против чиновника в Саратовской области, сообщает ТАСС.
На кадрах видно изъятие взрывного устройства и пистолета Макарова на месте происшествия.
О задержании силовиками агента украинских спецслужб стало известно 20 февраля. Им оказался россиянин 1976 года рождения, которого в 2024-м завербовали на территории Украины. Мужчина прошел спецподготовку в Киеве, уточнили в ФСБ.
По указанию куратора диверсант изъял из оборудованного схрона взрывное устройство, которое хотел использовать для подрыва служебного автомобиля чиновника в Саратовской области, заявили правоохранители. Во время задержания он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. Силовики и мирные жители не пострадали.
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