ФСБ показала видео предотвращения теракта против чиновника в Саратовской области

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Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал видеозапись работы по предотвращению теракта против чиновника в Саратовской области, сообщает ТАСС.

На кадрах видно изъятие взрывного устройства и пистолета Макарова на месте происшествия.

О задержании силовиками агента украинских спецслужб стало известно 20 февраля. Им оказался россиянин 1976 года рождения, которого в 2024-м завербовали на территории Украины. Мужчина прошел спецподготовку в Киеве, уточнили в ФСБ.

По указанию куратора диверсант изъял из оборудованного схрона взрывное устройство, которое хотел использовать для подрыва служебного автомобиля чиновника в Саратовской области, заявили правоохранители. Во время задержания он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. Силовики и мирные жители не пострадали.