МИД РФ призвал международные структуры оценить ситуацию с владыкой Маркеллом

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МИД РФ призвал международные структуры обратить внимание на лишение архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла возможности направиться за Благодатным огнем и дать оценку соответствующим действиям Кишинева. Это заявление было опубликовано на сайте ведомства.

Этот шаг стал проявлением антинародного курса властей Молдавии, подчеркнул в своем комментарии спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович.

Российские дипломаты также назвали действия молдавских властей по отношению к Маркеллу "злостным выпадом" против канонической Православной церкви Молдовы. В документе подчеркивается, что к ней принадлежат около 70% верующих граждан государства. Также в МИД оценили случившееся как попытку разрушить единство православного мира в Молдавии.

17 апреля власти Молдавии задержали архиепископа в аэропорту, без объяснения причин воспрепятствовав его вылету в Израиль. В пограничной службе заявили, что священнослужитель якобы не явился в аэропорт за три часа до вылета, однако Маркелл опроверг эти утверждения.

Священнослужитель намекнул на неформальное давление, оказываемое на представителей духовенства. По словам Макрелла, по пути в аэропорт его неоднократно задерживала полиция. Он оказался вынжден сменить четыре автомобиля.

Позже Маркелл заявил, что вместо него в Молдавию Благодатный огонь будет доставлен другой группой священников.

