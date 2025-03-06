Путин: попыткой покушения на митрополита Тихона Киев "добрался" до священников

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Киевский режим "добрался" до священников попыткой покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, хотя священнослужители ни с кем не воюют. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными московского филиала фонда "Защитники Отечества".

"Вы знаете, сейчас противник предпринял попытку покушения на жизнь владыки Тихона?" – спросил президент у присутствовавшей на встрече вдовы погибшего в 2022 году полкового священника 76-й дивизии Александра Цыганова.

Она ответила утвердительно и отметила, что Псковская область "гудит" от этой новости, так как там все знают митрополита.

"Добрались и до священников уже, хотя они ни с кем не воюют", – заявил Путин и добавил, что это отдельная тема.

В конце февраля в Москве ФСБ предотвратила теракт военной разведки Украины против митрополита Тихона. Сотрудники службы по подозрению в подготовке преступления задержали двух человек – помощника священнослужителя Дениса Поповича и клирика Никиту Иванковича. Первый из них оказался гражданином Украины, а другой – россиянином.

Иванкович рассказал, что первую попытку теракта, запланированную на начало 2025 года, пришлось перенести. По словам Поповича, самодельное взрывное устройство планировалось разместить в жилом помещении Сретенского монастыря в Москве. Также подозреваемые заявили, что в конце 2024 года были завербованы ГУР через мессенджер для "подготовки физического устранения митрополита Тихона".

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по статьям о подготовке к теракту и незаконном обороте взрывных устройств. Кроме того, у них изъяли взрывное устройство, а также два поддельных паспорта граждан Украины.